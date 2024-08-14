Üçüncü Kez Mavi Suları Temizliyor: Bu Kez Rota Selimiye

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile birlikte ‘Cam Gibi Denizler’ projesine hayat veren Yorglass, iki yılda 600 bin litreden fazla sıvı atığın toplanmasına katkı sağlarken, üçüncü yılında da desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında DenizTemiz 4 teknesi, sezon başından 1 Ağustos’a kadar geçen sürede 74 bin litre atık toplayarak 600 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı. Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye’nin cennet koylarında faaliyet gösteren tekne, yaz sonuna kadar atık toplayacak.

Yarım asırlık tarihi boyunca attığı her adımda sürdürülebilir yaklaşımları ilke edinen Yorglass, ‘Cam Gibi Denizler’ projesiyle de çevreye yönelik katkılarını sürdürüyor. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile üçüncü kez iş birliği yapan Yorglass, DenizTemiz 4 adlı tekneyle Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye’nin koylarında atık toplanmasına destek veriyor. Proje kapsamında yaz başından bu yana 74 bin litre atık toplanırken, 600 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. Yorglass, sezon sonuna kadar Selimiye’nin cennet koylarındaki çalışmaların aralıksız sürdürmesine destek olacak.

Denizlere ve geleceğe sahip çıkmaya devam

‘Cam Gibi Denizler’ için sezon başından beri mavi sularda olduklarını belirten Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar; “Denizlerin hızla kirlenmesi, çevreyi ve gelecek nesilleri tehdit eden en önemli sorunların başında geliyor. İkinci bir dünyamız yok, bu yüzden ona en iyi şekilde bakmak zorundayız. Biz de bu noktada, attığımız her adımda yaşamın sürdürülebilirliği için camın önemini vurgulayan bir şirket olarak, TURMEPA iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Cam Gibi Denizler’ projemize tüm hızıyla devam ediyor, denizlerimizin korunmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022 yılında Marmaris’te 334 tekneden 112 bin litreden fazla, 2023 yılında ise Göcek’te bin 300 tekneden 500 bin litre atık toplanmasına destek olduk. Sadece 2023 yaz sezonunda topladığımız atık su, 2 bin 600 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer ve toplanan bu atık su sayesinde 4 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmış oldu. Bu yıl, üçüncü kez ülkemizin cennet koylarına inerek atık toplama işlemine başladık. DenizTemiz 4 teknesi ile sezon başından 1 Ağustos’a kadar 74 bin litre atık toplayarak 600 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladık. Çalışmalarımız sezon sonuna kadar tüm hızıyla devam edecek. Biliyoruz ki, sularımızın atık sulardan korunması deniz ekosisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için çok kritik. Üstelik mavi suların temiz kalması için verdiğimiz bu destek sadece denizdeki değil, karadaki yaşamın devamı için de büyük önem taşıyor. Tam da bu sebeple 2024 yılında da iki senede yakaladığımız başarılı tablonun üzerine koyarak hem denizlerimize hem geleceğimize katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Vira Haber