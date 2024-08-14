GSD Holding, İki Yeni Gemi Siparişi Anlaşması Daha İmzaladı

2012 yılında denizcilik sektörüne giriş yaparak, sektördeki faaliyetlerini GSD Denizcilik ve GSD Shipping BV altında sürdüren GSD Holding, deniz taşımacılığındaki büyüme stratejisi doğrultusunda filosunu yeni gemi alımları ile güçlendirmeye devam ediyor. 25 Temmuz 2024’te düzenlenen yönetim kurulu toplantısında filolarına iki yeni yük gemisi ekleme kararı aldığını duyuran şirket, 30 Temmuz’da gemilerin alımı ile ilgili anlaşmayı imzaladı.

Bu anlaşmaya göre GSD Shipping BV ve GSD Denizcilik, Japon NSY Grubu bünyesinde inşa edilecek birer adet kuru yük gemisi satın alınması konusunda anlaşmaya imza attı. Malta’da yerleşik özel amaçlı şirketler üzerinden alım süreci yürütülecek yük gemileri, her biri 64.000 DWT taşıma kapasitesi ile grup bünyesindeki en yüksek taşıma kapasitesine sahip gemiler olacak.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarda satın alma süreçleriyle ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak paylaşıldığını belirtti.

GSD Holding, filosunu gençleştirerek yoluna devam ediyor

Yaklaşık 10 yıl gibi bir işletme süresinin sonunda Zeyno isimli kuru yük gemisini Mayıs ayında kârlı bir operasyonla yeni sahibine devreden GSD Holding, geçtiğimiz aylarda üç yeni gemi için anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Şirket, Haziran 2024’te GSD Shipping B.V. bünyesinde bir adet Ultramax tipi kuru yük gemisi aldığını ve Temmuz 2024’te Sumisho Marine Co. Ltd. ile Japonya'da inşa edilecek bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda niyet mektubu imzalandığını kamuoyuyla paylaştı. Eylül 2023’te ise Oshima tersanesinde inşa edilecek ve 2026 yılında teslim alınacak 42.350 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi sipariş verdiğini açıklamıştı.

Yeni satın almalarla toplam kapasite yaklaşık yüzde 60 artacak

Geçtiğimiz aylarda Zeyno gemisinin satışı ve Deniz gemisinin filoya katılmasıyla, aktif filosu 385.000 DWT taşıma kapasitesine ulaşan GSD Grubu, son iki sene içerisinde filosuna dahil etmek üzere toplam beş yeni gemi anlaşması daha imzalayarak kapasitesini 230.000 DWT seviyesinde arttıracak ve toplamda 615.000 DWT seviyesine ulaştıracak.

Filosundaki değişiklikleri düzenli olarak paylaşan şirket, ticari açıdan attığı bu adımlarla yatırımcısına da güçlü mesajlar veriyor. Bu beş yeni gemi alımı ile 14 gemilik bir filoya sahip olacak GSD Grubu’nun toplam kapasitesi de böylece yüzde 60 artmış olacak.

“Hedefimiz, ülkemiz denizciliğini en iyi şekilde temsil etmek”

Lisans eğitimini Michigan Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği üzerine yapan ve sonrasında Londra City Üniversitesi’nde Deniz Taşımacılığı, Ticaret ve Finans bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 2015 yılında GSD bünyesine katılan GSD Denizcilik Genel Müdürü Hakan Yılmaz, "Yeni gemi siparişlerimizle filomuzu geliştirmek, modernleştirmek ve denizcilik sektöründeki rekabet avantajımızı artırmak için adımlar atıyoruz. Güçlü bilançomuzdan en etkin şekilde faydalanmak amacıyla şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar, hem operasyonel verimliliğimizi hem de sektördeki etkinliğimizi artıracak. GSD Holding olarak, sürekli yenilenen ve genişleyen filomuzla denizcilik alanındaki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemiz denizciliğini en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde açıklamada bulundu.

Vira Haber