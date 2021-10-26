Büyük Kulüp’te Gündüz Kaptanoğlu yeniden başkan
140 yıldır sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarını bünyesinde buluşturan Büyük Kulüp'te Gündüz Kaptanoğlu yeniden başkan seçildi.
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140 yıldır sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarını bünyesinde buluşturan Büyük Kulüp'te seçim heyecanı sona erdi. 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimde Gündüz Kaptanoğlu Başkan, Melih Tavukçuoğlu da İkinci Başkan seçildi.
İstanbul'un köklü derneklerinden Büyük Kulüp’de pandemi nedeniyle ertelenen başkanlık seçiminde; 637 oyla mevcut Başkan Gündüz Kaptanoğlu yeniden Başkan seçilirken, diğer Başkan adayı Mehmet Nuri Kuriş de 505 oy aldı.
Vira Haber
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Etiketler : büyük kulüp, gündüz kaptanoğlu
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