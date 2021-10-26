Tersan Tersanesi, Harald Martin canlı balık taşıma gemisini teslim etti

Adını Harald Martin'den alan LNG tahrikli canlı balık gemisi serinin ikincisi ve Tersan Tersanesi'nin bugüne kadar inşa ettiği en büyük canlı balık taşıma gemilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 84 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemi, teknolojik olarak gelişmiş balık taşıma sistemlerinin yanı sıra tahrik sistemi ile de benzersiz özelliklere sahip. Her biri 135 m3 2 adet LNG tankı ve bunlara bağlı 4 ayrı yakıt şartlandırma sistemi ile yenilikçi tasarımı sayesinde benzersiz bir gemi olan Harald Martin, gaz motorlarının kullanılması ile geleneksel dizel motora kıyasla CO2 emisyonlarında yüzde 30 azalma sağlıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz kullanımı ile ise geminin NOx emisyonlarında yüzde 90 azalma sağlaması hedeflendi.

4300 m3 kargo ambar kapasitesine sahip olan gemide ayrıca, balıkları deniz bakterilerinden kurtarmaya yarayan balık arıtma sistemi bulunuyor. Mürettebatı için geniş ve konforlu yaşam mahalli ile donatılan gemi, NSK Ship Design tarafından tasarlandı ve DNVGL gözetiminde inşa edildi. Bjørg Pauline adını taşıyan serinin LNG ile çalışan ilk canlı balık taşıma gemisi de 2021 yılı başında teslim edilmişti.

Bjorg Pauline ve Harald Martin isimli gemiler, Nordlaks’ın çığır açan, devrim niteliğindeki; adını şirketin başkanı Josten Albert Refnes’ten alan somon balığı çiftliğine hizmet verecek. Gemiler, balık çiftliği ile online bağlantı sistemi sayesinde koordine çalışacak.

395 metre uzunluğundaki gemi şeklindeki yüzer balık çiftliği, 47 x 47 metrelik 6 adet ünitede toplam 10.000 ton balık tutabilme kapasitesine sahip.

Vira Haber