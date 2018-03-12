İstanbul cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan Büyük Kulüp’te seçim heyecanı başladı. 18 Mart Pazar günü yapılacak olağan seçimler için mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ile emekli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok adaylığını açıkladı.

İstanbul’da 1882 yılından beri cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan, Türkiye’nin en eski ve prestijli kulüplerinden Büyük Kulüp’te (Cercle d’Orient) Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim heyecanı başladı. Büyük Kulüp’te 21 yıl boyunca başkanlık yapan işadamı Duran Akbulut geçtiğimiz yıl mart ayında vefat etti. Vefatın ardından yapılan ara seçimlerde armatör Gündüz Kaptanoğlu başkan seçildi. Kulüp tüzüğü gereği seçimler üç yılda bir yapıldığı için 18 Mart Pazar günü olağan seçimler gerçekleştirilecek. Hürriyet’in haberine göre seçimlerde mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ile emekli Hazine ve Dış Ticaret müsteşarı Tevfik Altınok adaylığını açıkladı. Tevfik Altınok’un hedefi, kulüpte son dönemlerde kaybedilen itibar ve huzur ortamını yeniden sağlamak.

20 KARDEŞ KULÜP

Büyük Kulüp’ün 30 yıllık üyesi olan ve kulüpte 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok, kulüp ve yaklaşan seçimlerle ilgili şunları anlattı: “Kulübün başkanlığına adaylığımı koyarken, kulübümüzün nasıl kurulduğu, nasıl bu hale geldiği konusunda tarihi gerekleri ortaya koymaktır. 136 yılık bir kulübü büyük yapan da budur. Kulüp, İstanbul’da dönemin itibarlı kişileri tarafından ilk olarak Pera’da bir araya gelinerek kurulmuştur. İçerisinde sefirler, sadrazamlar ve nazırlar var. Bugünkü büyükelçiler, bakanlar ve başbakanlar var. Kulüp, üyelerin İstanbul’da vakit geçirilmesi için uygun fiyatta, kalitesi belirli olan hizmetlerin verildiği bir kulüptür. Kulübümüzün New York, Londra gibi dünyanın birçok noktasında kardeş kulüpleri bulunmakta. Bundan 15 yıl önce başladığımız bu girişimler sonucunda yaklaşık 20 kardeş kulübümüz oluştu. Dolayısıyla bu, itibarın bir yerde en önemli unsurlardan birisinin göstergesidir. Kaliteli hizmet derken, spordan tutun, bir bardak çayına, yemeğine kadar, belirli bir kalitede yararlanılacak bir atmosferin yaratılması amacı vardır. ”

HİZMET KALİTESİ

Tarihi, hizmeti, kalitesi ve fiyatı ile Büyük Kulüp’ün öne çıktığını dile getiren Tevfik Altınok, şöyle devam etti: “Hepsinden önemlisi burada önemli olan huzurdur. Bu huzuru nasıl yaratacaksınız. Üyeler arasında çekişme ile olmaz. Bu sen ben kavgası ile olmaz. Birbirini suçlayarak olmaz. Huzurun kendi tanımı bellidir. Dolayısıyla hep birlikte burada yaşamamın yol ve yönteminin bulunması lazım. İşte benim amacım buydu. Son zamanlarda dikkatimi çeken bir husus var. Maalasef kulübümüzde huzurun kaybolmakta olduğunu, hizmet kalitesinde düşüşlerin yaşandığını, kulübünün itibarını zedeleyecek tutumların ortaya çıkmakta olduğunu gözlemledim. ‘Bu durumdan kurtulmak lazım’ dedim.”

TEVFİK ALTINOK KİMDİR?

1943 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Tevfik Altınok, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Cambridge Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Altınok, evli ve iki çocuk babası. İş hayatında Maliye Müfettişliği, Hazine Genel Müdürlüğü ve Ekonomi Başmüşavirliği yapan Altınok, Uluslararası Para Fonu IMF, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası’nda Türkiye’yi temsil etti. 20 ayrı üniversitede eğitim veren Altınok, halen Galatasaray ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Hazine ve Dış Ticaret emekli Müsteşarı Tevfik Altınok’un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor;

- Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp-Yüksek Mühendis Mimar ve Kent Bilimci

- N. Gül Çilsal Aras-Edebiyat Öğretmeni

- Muammer Aydın-İstanbul Barosu eski Başkanı

- Feyza Çuhadaroğlu-Eğitmen

- Hüseyin Rahmi Ekşi-Avukat

- Hakan Öncel-Avukat

- O. Cem Yurtbay-Yönetici

- Erol Tezman- Sanayici

- Dr. İhsan Yalçın-Emekli Mükli Amir, Eski Sarıyer Belediye Başkanı

- Dr. A. Müge Akdağ Yazgan-Akademisyen

AMACIM KULÜBÜN İTİBARINI YÜKSELTMEK

Hedeflerini anlatan Tevfik Altınok, şu bilgileri verdi: “Kulübe damga vuran iki yönetici ile çalıştım. Biri Raif Dinçkök, diğeri ise Duran Akbulut başkanımızdır. Geriye döndüğümüzde 40 yılın yöneticileridirler. Mevcut yönetim sadece belirli bir sürecin tamamlanması için, benim tabirim ile vekaleten bir yönetimdir. 30 yıldır üyesi olduğum kulüpte, 15 yıl yönetimde bulundum. Son dört yıl ise ikinci başkanlık görevini yürüttüm. Bütün çabam, kulübün itibarını nasıl yukarıda tutarız oldu. Kulübün büyük olduğunu, kulübün saygın ve itibarlı bir kulüp olduğunu, bunu seçkin üyelerle sağlayacağımızı biliyorduk. ‘Kulübe üye olmak bir ayrıcalıktır’ derdik. Hala de öyle olması gerektiğine inanıyorum. Son zamanlarda bunda bir bozulma gözleniyor. Bunu yeniden kurabilmenin, yol ve yöntemi, yeni bir anlayış ve yaklaşımdır. Seçkinlik, itibar ve huzur ortamı değişti. Bütün çabam bunu yeniden nasıl oluşturabilmektir.

Bizim kulübümüz Cumhuriyetin ilk yıllarında da çok önemli bir kulüptü. Büyük Atatürk’ün gelip kulübümüzü ziyaret ettiği bir gerçektir. Amacımız hizmetlerin kalitesini artırmak ve bunu da uygun fiyatla yapmaktır. Burası sadece iş adamlarının bir kulübü değildir. Aynı zamanda bürokratların, büyükelçi, müsteşar ve komutanların da yararlandığı bir yerdir. Bir diğer amacımız da kurumsallaşmayı sağlamaktır. Kulübün hukuk, yönetim ve mali şeffaflık yönünden kurumsallaşması gerektiğine inananlardan birisiyim. Kurumsallaşma mali şeffaflık yönünden önemli bir konudur. Kalite, kurumsallaşma, uygun fiyat, huzur ve itibarı sağlama hedefim vardır.”

Vira Haber