Çeşme Marina’dan “Burada Mutluyum” Programı!

Çeşme Marina, yıllık bağlama sözleşmesi olan müşterilerini ödüllendirmek amacıyla, gerçek değeri olan ve marina ekibi tarafından dikkatli bir biçimde düşünülmüş özel indirimler ve teknik hizmet teklifleri ile “Burada Mutluyum” başlığı çerçevesinde Çeşme Marina Privilege Club Programı’nı ulusal ve uluslararası pazarlara sunmanın heyecanını yaşıyor.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Çeşme Marina'da tesislerimiz ve teknik hizmetlerimizin yanı sıra marinamızın eşsiz destinasyonunu ve bağlama yerlerini tanıtarak, personelimize yatırım yapmaya devam etmekteyiz. Çeşme Marina mükemmel bir seyir destinasyonu olmakla birlikte, bizler 2018 yılında düzenleyeceğimiz bir dizi etkinlikten ve yat yarışlarından dolayı oldukça heyecanlıyız” dedi.

Çeşme Marina'nın misafirlerine özel ödüller sunan yeni müşteri sadakat ve ayrıcalık programı “Burada Mutluyum”, marina misafirlerinin kendileri için değerli olduğunu belirttikleri ayrıcalıklar ve avantajlar sunuyor.

“Burada Mutluyum” Sadakat Programı;

Bağlama Avantajları/İndirimleri,

Ödeme Kolaylıkları/Seçenekleri,

Tekne Sahipleri için VIP İndirimler,

MarinAlliance ile Türkiye'nin Kuzeyini ve Güneyini Keşfetme Fırsatı,

Ücretsiz Hizmetler,

EAYK Çeşme Marina - özel teklifler, etkinlikler ve yarış katılımları

Çeşme Marina ve TED İzmir Koleji Bağlama ve Eğitim İndirimi

Çeşme Marina Restoranlarında Özel İndirimler içermektedir.

Can Akaltan, " Çeşme Marina kimliğinin en önemli değerlerinden biri hizmet kalitemiz ve yeni Çeşme Marina Ayrıcalıklar Kulübümüz ile mevcut ve potansiyel tekne sahiplerimizin yıllık bağlama sözleşmelerine ek değer katacağımızı düşünüyoruz. Müşterilerimizden bu konuyla ilgili geri dönüşler almaktan her zaman büyük memnuniyet duyuyoruz ve müşterilerimize kulak verdiğimizde yatçılık ihtiyaçları için 5 yıldızlı bir hizmet verdiğimizin farkına varmakla kalmıyor aynı zamanda hizmetlerimizin kalitesini gerçek değeri bulunan ilave ayrıcalıklarla yükseltiyoruz. 2018 yılı hedefimiz, Çeşme Marina’yı Ege Denizi’ndeki en iyi destinasyon olarak tanıtmanın yanı sıra, sadık müşterilerimize teşekkür mahiyetinde ilave ayrıcalıklar sunarak üstün hizmet sağlamaya devam etmektir" dedi.

Çeşme Marina, yelkencilik, süper yatlar için bağlama yerleri, aileler için güvenli ve eğlenceli yatçılık dâhil olmak üzere tüm tekne sahiplerine kendilerine özgü imkânlar sunuyor. Çeşme Marina içerisinde akaryakıt iskelesi, 24 saat güvenlik, yat onarım ve bakımı için teknik hizmet veren işletmeler bulunmakta. Ayrıca her zevke hitap eden birbirinden renkli mağazaları, restoranları ve barları bünyesinde bulundurmaktadır.

Burada Mutluyum müşteri sadakat programı hakkında ayrıntılı bilgi almak için

0232 715 2500 numaralarını arayabilir ya da www.cesmemarina.com.tr adresini inceleyebilirsiniz.







Vira Haber