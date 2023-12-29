Büyük Menderes Nehri’nde Çevre Dostu Önlem

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde bulunan Aydın Regülatörü'nde çevre kirliliğiyle mücadele için çevre dostu önlem alındı. Regülatör üzerine kurulan hareketli bariyer sistemi ile atık ve çöplerin denize karışması önleniyor. Öte yandan hareketli bariyer sistemi, denizlere dökülen atık ve rusubatın etkilerini en aza indirerek su ekosistemine büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle deniz kirliliğiyle mücadelede etkili bir çözüm olarak öne çıkan sistem, Aydın bölgesindeki su kaynaklarını koruma adına da önemli bir adım oldu.

Vira Haber