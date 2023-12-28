Rus Turistleri Taşıyan Kruvaziyer Gemisi Trabzon Limanı'na Demirledi

Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre gelen Rus turistleri ağırlıyor. Bu yıl içerisinde Trabzon’a yaklaşık 15 sefer yapan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide yüzlerce Rus turist ve 400’ün üzerinde personel bulunuyor.

Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi ile şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alış veriş yapıyor. Adeta Trabzon Limanı'nı kaplayan Palau bayraklı 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi bu akşam saatlerinde Trabzon Limanı’ndan ayrılacak.

Vira Haber