Büyük Menderes Nehri’nde Kuraklıktan Dolayı Kuruma Tehlikesi Baş Gösterdi

Nehrin doğduğu bölgede sular önceki yıllara göre gözle görülür şekilde çekilirken aynı zamanda sudaki oksijen seviyesinin de düşmesi ile balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Büyük Menderes Nehri Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Alaçtlı köyünden doğarak Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi’nden dökülüyor. Nehir büklüm büklüm çizdiği yol üzerinde taşıdığı alüvyonlarla en verimli tarım arazilerine sahip havzayı besliyor. Ancak nehir son yıllarda yalanan kuraklık ve bilinçsiz sulamanın da etkisi ile kurumu tehlikesi ile karşı karşıya. Nehirdeki su çekilmesine bağlı oksijen azlığı yüzünden bölgede balık ölümleri de gerçekleşmeye başladı. Nehir suyu önceki yıllara göre gözle görülür şekilde azalırken, akan suyun debisinde de azalma gözlendi.

Vira Haber