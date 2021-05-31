Mersin’de Gemi Atıkları Azaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in denetim filosuna kazandırdığı ve deniz denetimi için kullanılan drone ile hız kazanan denetimler caydırıcı oldu. Mersin Limanı’na gelen gemiler artık sintine ve benzeri atıkları denize bırakmıyor. Denetimler ile Akdeniz’in temizlenmesine katkı sağlanıyor, bünyesinde barındırdığı canlı türleri artıyor.

2021 yılının ilk 5 ayında gemilere uygulanan cezai işlem sayısı, geçen yılın ilk 5 ayında uygulanan işlem sayısına oranla azaldı. Sadece temiz denizlerde görülen deniz kaplumbağası ve denizatının da yeniden görülmeye başlaması, denetimlerin sonuç verdiğinin bir diğer göstergesi oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, vatandaşların kentin her yerinden denize girebilmesini sağlamak istediklerini, bunun için de denizin temizlenmesi adına sıkı bir şekilde denetim yaptıklarını ifade etti. Halisdemir, "Artık bu yalnızca Türkiye’de değil dünyada ses getirdi. Buraya gelen, Mersin Limanı’nı kullanacak gemilerimiz bütün atıkların dışarı çıkabileceği ünitelerini çok sıkı şekilde kontrol ediyorlar, kapatıyorlar. Personelini, kaptanlarını çok sıkı bir şekilde uyarıyorlar. ‘Mersin’de deniz kirliliğini önlemeye yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi çok sıkı denetim yapıyor, aman ha’ diyorlar" dedi.

Denetimlerin sonuç verdiğini sözlerine ekleyen Halisdemir, "Bunu yaptığımız denetimlerde de gördük. Örneğin geçen yıl Ocak’tan Mayıs ayına kadar yapmış olduğumuz denetimler, bu yıl aynı aylar arasında hemen hemen aynı iken, geçtiğimiz yıl ceza sayımız biraz daha fazla. Bu sene içerisinde ceza uyguladığımız gemilerde düşüş olduğunu gördük. Bunu şöyle değerlendirebiliriz; artık Mersin Limanı’na gelen her gemi, her deniz aracı biliyor ki Mersin Büyükşehir Belediyesi denizin kirlenmesine karşı çok ciddi önlemler alıyor, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz, Başkanımızın da her zaman söylediği gibi Mersin’in her yerinden denize girilsin, temiz kalsın, yeşille mavinin buluştuğu bir kent olsun istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımıza son hızıyla devam ediyoruz" diye konuştu.

Halisdemir, daha önce kirli olduğu için Balıkçı Barınağı bölgesinde görülmeyen bazı canlı türlerinin yeniden görülmeye başladığını söyledi. Halisdemir, "Denize atılan atıklar azaldıkça, denizin temizlenmesine yönelik çalışmalar arttıkça deniz canlısı türlerinde artış olmaya başladı. Deniz kaplumbağaları Balıkçı Barınağı’nda artık daha sık görülmeye başladı. Daha farklı türlerde balıklar ortaya çıkmaya başladı. Denizatı temiz suda yaşayan bir canlıdır onun bile görüldüğünü arkadaşlarımız belirtiyorlar" diye konuştu.

2019 yılından bu güne kadar yapılan denetim sayılarını ve ceza rakamlarını paylaşan Halisdemir, Mersinli vatandaşları denize atık atmaması konusunda duyarlı olmaya davet ederek şunları söyledi:

"Lütfen denizimize ekmek dahi atmayınız. Denizimizi temiz tutalım. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Mersin denize küsmesin, Mersinli denize küsmesin. Biz 560’a yakın denetim gerçekleştirdik. Yaklaşık 28 idari yaptırım uyguladık. Gemilerimize yaklaşık 50 milyon lira ceza uygulamak zorunda kaldık. Keşke denizimize atık atmasalardı da hiç ceza uygulamasaydık. Çünkü atılmış bir atığı denizden temizlemek inanın çok zor. Deniz süpürgemiz sürekli denizin yüzeyindeki atıkları toparlıyor. Deniz yüzeyindeki yağları emici özellikte petlerimiz var. Bunlarla sürekli kirlenmiş bölgeleri temizliyoruz. Tabi bunun için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Denizcilik Hizmetleri’nde çalışan bütün personelimiz hiç durmadan 24 saat esaslı ile çalışıyoruz."

Halisdemir, Mersin Limanı’na gelen yaklaşık 5 bin geminin atıklarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vira Haber