Büyük Set Resifi'ndeki yenilenme azaldı

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden bilim adamları, sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yarattığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığını belirledi.

Yetişkin mercanları yok eden sıcaklık dalgalarının, mercan larvalarının içinde gelişeceği 3 boyutlu mimariyi tahrip ettiğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun yeni mercan oluşumunu sekteye uğrattığını vurguladı.

Mercan larvalarının korunaklı bir ortamda gelişmesinin resiflerin yenilenmesi için hayati olduğuna işaret eden araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Andrew Baird, "Yenilenme oranlarındaki en büyük düşüş yüzde 93 ile resiflerin yayılması ve zemin kazanmasını sağlayan Acropora türü mercanlarda görülüyor. Bunlar olgunlaşmış mercanlar olarak çok sayıda türün içinde geliştiği üç boyutlu resif mimarisini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Baird, "Çalışmamız küresel ısınmanın resif direncini nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber