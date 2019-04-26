20. Ulusal Denizkızı Kongresi başladı

Denizci Öğrenciler Derneği bir yıllık büyük bir emeğin ardından heyecanla beklenen ve bu yıl 20.’ si düzenlenen Ulusal Denizkızı Kongresi’nin açılışını 20. yılın önemine ve coşkusuna yakışır bir biçimde Alanya Alan Xafira Deluxe Resort & Spa’ da yoğun ve ilgili bir katılım ile 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirdi. Protokolünü Denizcilik sektörünün önemli isimlerinin ve akademisyenlerinin oluşturduğu kongre sektörel anlamda yapılmış kongreler arasında iddialı bir yer aldı.

Kongre programı Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var’ın konuşmasıyla başlangıç buldu. Fuat Var konuşmasında 20. Ulusal Denizkızı Kongresi’nde ilgili katılımla bir arada olmanın bireylere sağladığı değerlerden ve sektörün ileri gelenlerini ağırlamaktan onur ve gurur duyduğundan bahsetti.

Program akışı protokol konuşmaları ile sürerken Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Karagöz, katılım gösteremediği için Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli’nin üzüntülerini dile getirirken kongrenin başarılarının devamlılığı dilediğini dernek üyelerine iletti ve Denizci Öğrenciler Derneği’nde birikim kazanan öğrencilerin yeni fikirler ve çözümler ile geleceğin denizcileri olan öğrencilerin denizcilik sektöründe katma değeri yüksek bireyler olarak rol alacaklarını düşündüğünü ve bu noktadaki temennilerini aktardı.

Gemi Makineleri işletme mühendisleri odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın konuşmasında denizcilik sektöründe yaşanan eğitim, staj, Türk armatörlerin yabancı bayrak tercih etmesi gibi sektörel sorunlardan bahsederken Türk gençlerinin her işte başarılı olacağına inandığını ve hep birlikte Türk denizciliğinin daha iyi yerlere gelmesi için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çözüm odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Bölüm Başkanı Murat Özkök verimli bir kongre olacağına inandığını ve bulunduğu ortamdan çok mutlu olduğunu söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Hüseyin Yılmaz uzun yıllardır devam eden Denizkızı Kongresi’nin büyük bir başarı olduğunu ve bu başarının genç arkadaşların çabasına ait olduğunu dile getirirken kendimizi dünya denizlerine hazırlamada geleceğin, Denizkızı Kongresi’ndeki öğrencilerde saklı olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Ergin Denizci Öğrenciler Derneği’nin E-dergi ile denizciliğine büyük katkı sağladığını söylerken Denizden dergisinin sektörün tüm alanlarının merceğinde olduğunu yansıtmış oldu ve 20. Ulusal Denizkızı Kongresi sonunda çıkan tüm raporların öğrencilerin sesi olması ve tüm denizcilik eğitim mecralarına yayılması maksadıyla üniversitelere gönderilmesi tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim Söğüt denizcilik sorunlarına çözümlerin olduğunu bunun anca inançlı emeler ile sağlanabileceğini, küresel denizcilik sektöründe millet olarak yeteri kadar faaliyet gösteremediğimizi, bu alanda ilerlemek adına nitelikli denizcilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve denizcilikte sayısallaşmayı anlattı.

İlk günün ilk oturumu Liderlik Perspektifinde İletişim Ve Yeni Medya konusu ile CitiPR Kurucusu-Genel Koordinatörü Derya Aslan’ ın katılımı ile gerçekleşti. Derya Aslan sunumunda gelecek planlaması adına ne istediğini tam olarak anlamak için ilk olarak insanların kendisini anlamasının önemli olduğunu vurgulayarak iş hayatında duygulardan arınıp kontrol sağlayarak mücadele etmek gerektiğini, liderlik için neler beklendiğini, etkili bir iletişimin aslında verilmek istenen mesajın kodlanmasıyla oluştuğunu, yaratıcılığın ve sorgulamanın ilerlemede ve kendini geleceğe hazırlamada ne denli önemli olduğunu vurguladı. Kongre ikinci oturumu Savunma Sanayisinde Gemi İnşasına Yenilikçi Yaklaşımlar / Tecrübe Paylaşımı ve Geleceğe Yönelik Tavsiyeler konusu ile alanında bir başarı örneği olan Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Kerim Kalafatoğlu konuşmasında her zaman ileriye gitmek gerektiğini, öğrenmenin ve gelişimin devam eden bir süreç olduğunu ve asla son bulmadığını, ancak çok çalışarak, çaba göstererek ve inanarak istenilen başarının elde edilebileceğini, hayallerin sadece amaca dönüştüğünde bir anlam kazanacağını önemle dile getirdi. Gençlerin bir amaç edinerek bu yolda cesur olması ve zamanı iyi yöneterek planlamalar yapmasının önemini anlattı. Kendisinin bugün Türkiye gemi inşa sektöründe böylesine önemli bir konumda olmasını her zaman ileriye gitmek ve gelişmek için çabalamaya borçlu olduğunu belirtti.

Konuşmacıların söylemleri ve katılımcıların yüksek memnuniyeti, 20. yıl kongresinin adını gururla taşıyabilecek kadar nitelikli olduğunun ve bu gururu hak edecek şekilde 20. Yıl duygusunu ve özenini her alanda yaşatarak her anlamda başarılı bir kongre gerçekleştirilmiş olacağının en büyük kanıtı oldu.

Vira Haber