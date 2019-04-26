Türk devi Japon Nippon’a satıldı!

Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor; devir sözleşmesi imzalandı.

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi.

Reuters'ta Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co'yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında yer almıştı.

Betek A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır.” denildi.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ AKPINAR AİLESİ'NDE

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya'nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Kasım ayında yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & CO'ya satış için yetki veren şirketin satışını, Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar Instagram hesabından duyurdu.

Gözde Akpınar açıklamasında, "Severek sattım arkadaşlar...Canım şirketimi... Çok sevdim tanıştığım bu insanları. Ne kadar benzer yönlerimiz varmış meğer. İnsani yaklaşımları... Mr. Shae, Mr. Yaw... Samimiyetleri, iş yapış disiplinleri ve direk yaklaşımları beni çok etkiledi. Ne garip, çooook acıyabilirdi canım, ama sevdim onları, bence daha da büyüdü Betek Ailesi... Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Satışın finansal yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Gözde Akpınar yaptığı açıklamada, "Nippon Paint Holding'in firmamıza olan ilgisi ve özeni, Betek A.Ş.'nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır. Türkiye ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum.“ ifadelerini kullandı.

20,500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren Japon Nippon, Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumunda. Yaklaşık 12 milyar ABD Doları piyasa değerine sahip olan Naippon, 2018 yılında 5.7 milyar dolarlık satış ve 800 milyon dolar da faaliyet kârı açıklamıştı.

Nippon CEO Tado da ‘’Betek Boya’nın Nippon Paint Holdings Group bünyesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Betek ve Nippon’un yakın kurum kültürü ile kusursuz bir ekip oluşturabileceklerine inanıyoruz ve pazardaki lider konumlarının ortak heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca, Betek’in kuruluşundan bu yana sağladığı başarılara ve yönetimine son derece güven duyuyoruz. Betek’e Grubumuza hoş geldin demek istiyorum’’ açıklamasını yaptı.

1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., Türkiye’de dekoratif boya, endüstriyel boya, yalıtım sistemleri, inşaat yapı malzemeleri ve harçları ürünleri üretimi ve satışı yapıyor. 2001 yılından beri ana iş kolu dekoratif boya pazarının öncüsü şirket, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştirmekteydi.

Türkiye’de 5.000’e yakın bayiden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Betek Boya'nın bu sene sonunda 1.6 milyar lira ciroya ulaşması bekleniyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

Vira Haber