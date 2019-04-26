Galatasaray Üniversitesi'nde kariyer günü

Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen kariyer günü 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi. Organizasyona Deniz Ticaret Odası'nı temsilen Meclis Başkan Yardımcısı Serhat Barış Türkmen katıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği organizasyonda Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hasan Bora Usluer ve Öğretim Görevlisi Çağlayan Top da hazır bulundu.

Aydın Doğan Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğin ilk bölümünde Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) İnsan Kaynakları Danışmanı ve Dernek Müdürü Tibet Özay, Oras Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Timur Kızılbudak ve Yardımcısı Mansur Taşdemir, Cunda Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Cihan Kul ve Yardımcısı Buse Nesrin Yeşildağ, Emiroğlu Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Emrullah Kula ve Statü Gemi Kiralama İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Aslan konuşmacı olarak katıldı.

İlk olarak kürsüye çıkan KOSDER İnsan Kaynakları Danışmanı ve Dernek Müdürü Tibet Özay KOSDER’in faaliyet alanını katılımcılara aktardı. Tibet Özay, dernek olarak denizcilik eğitim kurumlarını her zaman desteklemeye hazır olduklarını ve bu konuda çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Aynı zamanda Gemi Adamları Disiplin Komisyonu’na da değinen Özay, komisyonun kurulum şeması, işlemleri, müracaat şekilleri ve bugüne kadar aldığı kararları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ardından katılımcı firmaların İnsan Kaynakları Müdürlerinin sunumları ve firma tanıtımları ile devam eden organizasyonun ikinci bölümünde soru cevap kısmına geçildi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan katılımcı firma temsilcileri, denizciliğin zor bir meslek olduğunu ve öğrencilerin denize çıkmadan önce İngilizcileriyle birlikte mesleki olarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdiler. Stajyer istihdam etme konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söylen İnsan Kaynakları Müdürleri, bu durumun aynı şekilde devam edeceğini ifade ettiler.

TÜRKMEN, "DENİZCİLİKTE SADECE GEMİDE İŞ YOK"

KOSDER'in ardından kürsüye gelen TÜDEV Genel Sekreteri Serhat Barış Türkmen, öğrencilere önce DTO'nun faaliyetlerinden bahsetti. Ardından kendi kariyerinden anektodlar paylaşan Türkmen, öğrencilere tavsiyeler verdi. Türkmen denizciliğin dünyayı görmek için olduğu kadar para kazanmak için de ideal bir iş olduğuna vurgu yaptı. Türkmen, "Sizinle aynı yaşta iş yapan bir avukat, doktor arkadaşınızın iki üç katı para kazanabilirsiniz" dedi. Türkmen denizci adaylarının işlerini baştan savma yapmadıkları ve iyi yabancı dil bildikleri takdirde yükselen sektörle beraber merdivenleri çıkabilecekleri vurgusunu yaptı. Türkmen, denizcilik sektöründeki istihdam alanlarının sadece gemi mürettebatı olmadığını, denizcilik sektörünün yakıttan, tedariğe, limancılığa kadar birçok istihdam alanını içerdiğini ve istihdamı yüksek bir sektör olduğunu vurguladı.

Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve TÜDEV Genel Sekreteri Serhat Barış Türkmen konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Türkmen'e çok sayıda soru yöneltilirken, normal sürede bütün sorulara cevap veremeyince verilen arada yanına gelen çok sayıda öğrencinin sorularını cevaplandırdı.