Uçak gemisinde yangın: 1 ölü

Hindistan Deniz Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Karwar limanına yaklaşmakta olan INS Vikramaditya uçak gemisinin güvertesinde yangın çıktığı; yangının kontrol altına alındığı; yangını söndürmeye çalışan bir subayın dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle alakalı araştırma başlatıldı.

Hint basını, INS Vikramaditya'nın ülkenin tek uçak gemisi olduğunu yazdı.

Vira Haber