Tartus Limanı Rus şirket Stroytransgaz’a verildi

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Tartus'ta bulunan ülkenin en büyük limanının işletmesinin 49 yıllığına Rus şirketi Stroytransgaz'a verildiğini duyurdu.

Hammud'un El Vatan gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rus şirket limanın genişletilmesi için 500 milyon dolar yatırım yapacak. Hammud, fizibilite çalışmasının ardından varılan anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.

Bakan Hammud devlet televizyonuna yaptığı açıklamada da 1960'lı yıllarda faaliyete geçen Tartus limanının büyük gemilerin yanaşabileceği özellikte olmadığını vurgulayarak, derinliğinin 4 ile 13 metre arasında olduğunu söyledi. "Mevcut tesisler 30-35 tondan ağır gemiler için uygun değil, 100 tondan ağır kargo gemilerinin yanaşmasını sağlayacak oldukça derin rıhtımlar sağlamamız gerekiyor" diyen Hammud, genişletme çalışmalarının ardından doğu Akdeniz'deki limanın kapasitenin yıllık 4 milyon tondan 38 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Suriyeli bakan ayrıca projenin, Şam'a uygulanan uluslararası yaptırımların ülkenin sırtına bindirdiği yükü hafifletmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Tartus limanı projesi için anlaşmaya varılan Stoytransgaz şirketi Moskova yönetimine yakın işadamı Gennady Timçenko'ya ait. Suriye yönetimi, Rusya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan 1991'de kurulan Stoytransgaz'a Palmira'da fosfat yatırımı yapması için 2018'de 50 yıllık bir imtiyaz sağlamıştı.

Vira Haber