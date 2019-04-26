Liman sınırları düzenlemesi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu imzasıyla yayımlanan “Liman Sınırları ile İlgili Talimat” isimli yazıda liman çıkış işlemlerinin geminin bulunduğu Liman Başkanlığı’na karadan veya denizden komşu olan Liman Başkanlığı tarafından da yapılabileceği bildirildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, Limanlar Yönetmeliğinde, Liman sınırlarıyla ilgili değişiklik yapılmasına dair süreç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam etmekte olup, Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 Sayılı Genelgesi uyarınca, vatandaşlar mahallinde süratli ve en iyi şekilde hizmetlerin sunulması, başvuruların yerinde sonuçlandırılması, kamu yararı ve donatanların yaşadıkların sorunların önlenmesi hususları göz önünde bulundurularak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından bir düzenleme yapılmış olup, gemi ve araçlarının sörvey ve belgelendirme işlemleri ile ordinoya tabi olmayan gemi ve deniz araçlarının 100 mille sınırlı ve kabotaj faaliyeti için liman çıkış işlemleri, geminin bulunduğu Liman Başkanlığı’na karadan veya denizden komşu olan Liman Başkanlığı tarafından da yapılabileceği bilgisi alınmıştır.”

Vira Haber