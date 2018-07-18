Büyük yarışa Teos Marina’da büyük final

Deniz Kuvvetleri Kupası için 295 deniz mili mesafeli İstanbul-Sığacık rotasında yelken basan yatlar, Teos Marina’da ödül töreninde kupa kaldırdılar. Türkiye'nin en büyük yelken yarışı TAYK-Deniz Kuvvetleri Kupası’nda, IRC 0 sınıfında 1’incilik kupasını Comat A Arkas-Mat Sailing Team, 2’ncilik kupasını Eker 40, 3’ncülük kupasını Fenerbahçe 2-Ford kazandı.

En uzun mesafeli yat yarışında İstanbul'dan 13 Temmuz saat 13.00'te yarışa başlayan filo 14 Temmuz 21.20'de Teos Marina'ya ilk ulaşan Orient Express VI yarış ekibi şampanya ile karşılandı. Ardından tüm yarışan tekneler Teos Marina’ya ulaşarak, güvenli bir şekilde bağlandı.

Kazasız bir şekilde tamamlanan bu yarışın ardından ekipler, Sahil Güvenlik-DEYH IRC Birinciliği yarışları için hazırlıklara başladı. Yırtılan yelkenler dikildi. Arızalanan malzemeler tamir edildi. Teos Marina’da yarış ekiplerinin olduğu rıhtım, yarışçıların yeni yarışlara hazırlık alanı oldu. Bu arada hakem heyetinin nihai kararları heyecanla beklendi.

HAVUZBAŞINDA COŞKULU ÖDÜL TÖRENİ

Teos Marina’da yaklaşık 600 kişinin katıldığı havuz başında yapılan barbekü partide açık büfe yemek, sahnede ise ödül töreninin ardından Legend Band müzik grubunun canlı performansı vardı. Yarışın finaline ev sahipliği yapan Teos Marina’nın Genel Müdürü Faruk Günlü’nün açılış konuşmasının ardından ödül töreni başladı.

IRC 0 sınıfında 1’incilik kupasını Comat A Arkas-Mat Sailing Team, 2’ncilik kupasını Eker 40, 3’ncülük kupasını Fenerbahçe 2-Ford kazandı. Shak Shuka 3 takımı 4’üncü ve Borusan Racing-Çılgın Sigma takımı 5’inci sırada yer aldı.

IRC I sınıfında 1’inciliği MSI Sailing Team-Anything Goes, 2’inciliği Define JR., 3’üncülüğü Poseidon Yelken-First Lady kazanırken, IRC II sınıfında 1’inciliği Ameera Cheese, 2’inciliği Tüpraş-Alize 1010, 3’üncülüğü Palamut /CPM kazandı. Akkım Bond takımı 4’üncü ve Hedef Yelken 40.7 takımı 5’inci sırada yer aldı.

IRC III sınıfında Permolit-Elektron, Columbia Alize- Keyfim 3.5 takımları ödül aldı. IRC IV sınıfında IBS - 40 Plus Lal, Puff, Ada-Pupa Adrenalin ve Meltem takımları ödül aldı. Gezi sınıfında ise İdil, Nil, Goblin 4 ve Zeynep takımları ödül aldı.

ÇAKABEY VE SIĞACIK KOY İÇİ YARIŞI DA YAPILACAK

Deniz Kuvvetleri Kupası’nın Sığacık’ta tamamlanmasından sonra, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Sığacık-Bodrum (Turgutreis) rotalı Sahil Güvenlik-DEYH IRC Birinciliği yarışları gerçekleşecek. Biri yaklaşık 82 deniz mili mesafeli Çakabey-937, 5’i koy içi olmak üzere toplam 6 yarıştan oluşan S/G-DEYH IRC Birinciliği için de 32 tekne yarışacak.

Vira Haber