TCG Anadolu, 33 ay sonra hazır olacak

Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’nun yapımı Sedef Tersanesi’nde sürüyor. 2015 yılında sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanan 231 metre uzunluğundaki havuzlu çıkarma gemisi, 2021 Nisan’ında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

Uçak gemisinin donanmaya katılmasıyla birlikte Türkiye, dünyada uçak gemisine sahip 14 ülkeden biri olacak. Yüzde 68 yerlilik oranıyla üretilmekte olan TCG Anadolu, dünyanın en gelişmiş uçak gemilerinden biri olacak. 32 metre enindeki dev gemi, yakıt takviyesi almadan 9 bin mil (14 bin 500 km) uzağa gidebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Anadolu ile böylece okyanus ve okyanus ötesindeki ülkelere yönelik operasyon yapabilecek. İçerisinde 50 tane tank, 7 adet savaş uçağı (F35B kısa kalkış-dikey iniş), 10 adet helikopter, insansız hava araçları, hücumbotlar, 27 tane amfibi zırhlı araç, 6 tane personel taşıyıcı zırhlı araç ve 1423 asker taşıyabilecek şekilde tasarlanan TCG Anadolu, personeline vereceği sağlık hizmeti alt yapısı bakımından da tam teşekküllü bir hastaneyi aratmayacak.

Gemide 32 yatak, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunacak. Bu sayede TSK doğal afetler, insani yardım ve mülteci tahliyesi gibi durumlarda da istenen yere müdahale edebilecek.

Vira Haber