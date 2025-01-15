Büyükada’da Müsilaj Görüldü
Büyükada kıyılarında müsilaj ortaya çıktı. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Marmara Denizi’nde Büyükada kıyılarında müsilaj görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz tabakanın deniz yüzeyini kapladığı fark edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Büyükada, Müsilaj, Marmara Denizi
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