Yaptırım Listesine Alınan Kuzey Star Tersanesi’nden Açıklama
15 Ocak 2025 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınan Kuzey Star Tersanesi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kuzey Star Tersanesi açıklamasında, yaptırım kararının 2021 yılında yapılan bir iş ile ilişkili olduğunu belirterek, bu işin Ukrayna-Rusya savaşı öncesine ait olduğuna vurgu yaptı. Şirket, durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek hukuki mücadele sürecinin sürdüğünü açıkladı.
Kuzey Star Tersanesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“15 Ocak 2025 tarihli OFAC kararı uyarınca şirketimiz Rus şirketleri ile iş yaptığı iddiası ile OFAC yaptırım listesine alınmıştır.
Söz konusu kararın 2021 yılında yapmış olduğumuz bir işimiz ile alakalı olduğu anlaşılmış olup, Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde yapılan bu işimiz ile alakalı haklı hukuk mücadelesi neticesinde yanlış anlaşılmanın giderileceğine ilişkin inancımız tamdır.
Bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi çalışma ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”
Yaptırım Listesindeki Şirketler ve İsimler
Kuzey Star Tersanesi ile birlikte yaptırım listesinde yer alan diğer isim ve şirketler şunlardır:
- Ahmet Yüksel – YMV Kreyn ve Makina Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Armida Makina İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
- ATLASNOBLE Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi
- BİMAKSAN Takım Tezgâhları Sanayi ve Dış Ticaret Mühlis Köksal ve Ortağı Kollektif Şirketi
- CS Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi
- ŞAHİNLER Metal Makina Endüstri Anonim Şirketi
- SERMAX Lojistik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
- YMV Kreyn ve Makina Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Vira Haber
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