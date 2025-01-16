Yaptırım Listesine Alınan Kuzey Star Tersanesi’nden Açıklama

Kuzey Star Tersanesi açıklamasında, yaptırım kararının 2021 yılında yapılan bir iş ile ilişkili olduğunu belirterek, bu işin Ukrayna-Rusya savaşı öncesine ait olduğuna vurgu yaptı. Şirket, durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek hukuki mücadele sürecinin sürdüğünü açıkladı.

Kuzey Star Tersanesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“15 Ocak 2025 tarihli OFAC kararı uyarınca şirketimiz Rus şirketleri ile iş yaptığı iddiası ile OFAC yaptırım listesine alınmıştır.

Söz konusu kararın 2021 yılında yapmış olduğumuz bir işimiz ile alakalı olduğu anlaşılmış olup, Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde yapılan bu işimiz ile alakalı haklı hukuk mücadelesi neticesinde yanlış anlaşılmanın giderileceğine ilişkin inancımız tamdır.

Bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi çalışma ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Yaptırım Listesindeki Şirketler ve İsimler

Kuzey Star Tersanesi ile birlikte yaptırım listesinde yer alan diğer isim ve şirketler şunlardır:

Ahmet Yüksel – YMV Kreyn ve Makina Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Armida Makina İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

ATLASNOBLE Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi

BİMAKSAN Takım Tezgâhları Sanayi ve Dış Ticaret Mühlis Köksal ve Ortağı Kollektif Şirketi

CS Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi

ŞAHİNLER Metal Makina Endüstri Anonim Şirketi

SERMAX Lojistik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

YMV Kreyn ve Makina Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Vira Haber