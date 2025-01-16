Global Ports Holding, Almanya’daki İlk Kruvaziyer Limanında Operasyonlara Başladı

Global Ports Holding portföyünde Almanya’daki ilk liman olma özelliği taşıyan Bremerhaven Kruvaziyer Limanı’nın 2025 yılında yaklaşık 300 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Kuzey Denizi’nin en önemli kruvaziyer limanlarından olan Bremerhaven’da operasyonlarına başladı. Global Ports Holding, Bremenhaven Kruvaziyer Limanı’nı 5 yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 10 yıl süreyle işletecek.

İskandinav ve Baltık Denizi güzergahları için ideal bir konuma sahip Bremerhaven Kruvaziyer Limanı Bremenports, GPH’nin bu bölgedeki stratejik hedefleri doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bremerhaven Kruvaziyer Limanı’nı 2025 sezonunda yaklaşık 300 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

Bölgenin önde gelen ana limanlarından olacak

Global Ports Holding’in operasyonlarının başladığı hafta iki ayrı kruvaziyer gemisini de ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Bremerhaven Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Timo Schön, “Global Ports Holding ailesine katılarak heyecan verici bir döneme başladık. Bremerhaven, denizcilik mirasını yansıtan müzeleri ve tarihi yapılarıyla zengin bir geçmişe sahip. Ayrıca, kültürel ve tarihi önemiyle bilinen Bremen şehrine açılan bir kapı konumunda. Global Ports Holding’in uluslararası tecrübesi ve vizyonuyla birlikte misafirlerimize üstün bir deneyim sunarak Bremerhaven’i bölgenin önde gelen ana limanlarından biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber