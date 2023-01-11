Büyükçekmece Açıklarında Arızalanan Gemi Kurtarıldı
Tuzla'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan 159 metre boyundaki kargo gemisi kurtarıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'dan Çanakkale'ye seyir halindeki TRANSPACIFIC isimli 159 metre boyundaki kargo gemisi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-2 römorkörü refakatinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
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Etiketler : gemi, arıza, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, TRANSPACIFIC
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