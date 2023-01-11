Düzey, Marka Portföyüne TURMEPA'yı da Ekledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Düzey, 100 bini aşkın noktada ulusal, yerel zincir marketlere, geleneksel kanaldaki orta ölçekli market ve bakkallara portföyündeki ürünleri ulaştırıyor.

Düzey, Koç Holding’in sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda doğaya ve çevreye duyarlı TURMEPA ürünlerinin satış ve dağıtımını üstlenerek topluma, çevreye ve doğaya daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çoğu temizlik ürününün aksine bitkisel içeriği ve doğa dostu ambalajlarıyla topluma değer katan bu ürünler, ülkemizin dört bir yanına Düzey farkı ile ulaşacak. Bu sayede iklim değişiklikleri, enerji kaynaklarındaki azalma, doğal ekosistemin bozulması gibi tehditler karşısında farkındalık sağlamayı hedefleyen Düzey, toplumun her kademesiyle TURMEPA ürünlerini buluşturarak çevresel farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Uluslararası Vegan Trademark standartlarında vegan sertifikasına sahip TURMEPA temizlik ürünleri, Vegan Society tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hayvansal katkı içermeyen ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen temizlik ürünleri arasında yerini alıyor. Yüksek oranda biyolojik çözünürlüğe sahip ve deniz suyu ile kullanıma uygun bitkisel ham madde içeriği sayesinde TURMEPA temizlik ürünlerini satın alan tüketiciler, ambalaj atığının önlenmesine yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzey Ticari Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ceren Kutlay, TURMEPA’nın 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin doğasına, bilhassa kıyı ve denizlerine 30 yıla yakın sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Gelecek nesillere bu güzelliklerin sürdürülebilir bir şekilde aktarmak için sahada yaptığı çalışmaları ve toplumda farkındalık oluşturma girişimlerini her zaman desteklediklerini aktaran Kutlar, "TURMEPA, bu çalışmaların yanı sıra doğa dostu ürünleri ile de sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunuyor. Biz de Düzey olarak bu hayati girişimin bir parçası olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.