Büyükçekmece’de Korkutan Görüntü

Vatandaşların büyük tepkisini çeken olay, Büyükçekmece Gürpınar sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. Vatandaşların sahilde denize girdiği esnada kıyıdan 30 metre açıkta seyreden bir balıkçı teknesinden denize yakıt sızdığı belirtildi. Bırakılan yakıt nedeniyle deniz üzerinde kirlilik oluştu. Metrelerce uzunlukta oluşan kirliliğe vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Sızan yakıt nedeniyle sahilde deniz yüzeyi yer yer siyaha büründü.

Sahilin sabah tertemiz olduğunu belirten Sırrı Nayır, "Denize giriyorduk. 2 saat içerisinde böyle oldu. Kimin bıraktığı belli değil. Akşamdan itibaren başladığını söyleyenler de var. Mazot ya da yanık yağ olduğu açık bir şekilde belli oluyor" dedi.

Bölgeye gönderilen araştırma ekibi deniz suyundan örnekler alarak kirliliğin nedenini bulmaya çalıştı. Yapılan ilk incelemede kirliliğin petrol veya türevlerini içermediği anlaşıldı. Büyükçekmece Plajı’na gelerek denizdeki kirlilik ile ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri malzeme taşıyan büyük bir yük gemisinin neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Vira Haber