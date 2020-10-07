İstanbul İçin Dolu Uyarısı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca’nın İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. İstanbul’da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, Perşembe ve Cuma günü daha etkili olabilir.

Vira Haber