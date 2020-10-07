Türkiye Mavi Tur Pazarının Büyüklüğü 300 Milyon Dolara Ulaştı!

Türkiye’nin yüzde 100 online ilk ve tek tekne kiralama platformu viravira.co’nun CEO’su Baran Yıldırım, “Pandemi sonrasında, alternatif tatil turizmine yönelen kişilerin ilk tercihlerinden biri kalabalıklardan uzak tekne tatili oldu. Yurt içinde birçok kişi bu sene ilk defa mavi tur tatil konseptini deneyimledi. Türkiye mavi tur pazarı büyüklüğü 300 milyon dolar, toplam deniz deneyimleri pazarı ise 1 milyar dolara yaklaştı” dedi.

BAKANLIKTAN BELGELİ TEKNELERİN YÜZDE 60’INI KAPSIYOR

Yıldırım, “Ülkemizin bir yarımada olması ve eşsiz güzellikteki koylarımızla yat turizminde oldukça avantajlı konumdayız. Türkiye’nin deniz turizminin toplam turizm gelirleri içerisindeki payı yüzde 20 seviyesinde ancak bu alanda faaliyet gösteren tek platform biziz. Bu süreçte pandemiye rağmen operasyonlarımızı büyütmeyi başardık ve 2020 sezonunu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 1.900 civarındaki Türk ve yabancı bayraklı mavi tur teknesinin yüzde 60’tan fazlası sistemimizde bulunuyor. 41 ülkede 900’ün üzerinde lokasyonda 11 bin tekneyi misafirlerimizin erişimine sunuyoruz. 2021 sezonunda bu oranı yüzde 80 seviyesine çıkarmayı ve gün içi kiralanan teknelerin de gelmesiyle, Türkiye’de kayıtlı tekne sayısını 2 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“DENİZ ÜZERİNDE HAREKET EDEN HER ARACIN KİRALAMASINI YAPACAĞIZ”

Yat kiralama pazarını değerlendiren Yıldırım, “Bugüne kadar attığımız adımlarla parçalara ayrılmış olan yurt içi pazarını standartları belli olan bir şemsiye altında toplamayı başardık. Artık Türkiye’nin deniz turizmi alanında uzmanlaşmış bir pazaryeri var. Bundan sonraki süreçte öncelikle deniz üzerinde hareket eden her türlü aracın kiralanmasına aracılık etmek ve deniz üzerindeki deneyimlerin tamamını sahiplenmek istiyoruz. 2021 sezonunda da bu yeni ürünlerin büyük bir kısmının yayında olmasını hedefliyoruz” dedi.

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