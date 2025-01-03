Büyükçekmece'de Lodos Etkisi: Dalgalar Arasında Sörf Yaptı
İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu. Bir kişi ise dalgalar arasında sörf yaptı.
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Marmara denizinde bu sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos Büyükçekmece sahilinde etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece'de denizde dalgaların boyu zaman zaman yaklaşık 5 metreyi aştı. Doğal güzelliği fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekinirken bir vatandaş ise dalgaların arasında sörf yaparak o anları değerlendirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Büyükçekmece, Lodos, Sörf
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