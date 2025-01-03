Büyükçekmece'de Lodos Etkisi: Dalgalar Arasında Sörf Yaptı

Marmara denizinde bu sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos Büyükçekmece sahilinde etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece'de denizde dalgaların boyu zaman zaman yaklaşık 5 metreyi aştı. Doğal güzelliği fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekinirken bir vatandaş ise dalgaların arasında sörf yaparak o anları değerlendirdi.

Vira Haber