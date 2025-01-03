Sanmar Denizcilik’ten Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 2 Yeni Römorkör

Bu römorkörler, 24,40 metre uzunluğa ve 12,00 metre genişliğe sahip Sanmar BOĞAÇAY Serisi tasarımına dayanıyor. Robert Allan Ltd. ve Sanmar Tersaneleri’nin uzun yıllara dayanan işbirliğiyle geliştirilen bu özel tasarım, 77 ton çeki kapasitesiyle üstün performans sunuyor.

Sanmar, yüksek imalat teknikleri ve uzmanlığı sayesinde maliyetleri optimize ederken, müşterilerinin özel taleplerini karşılayabilecek esneklik ve yetkinlikte üretim gerçekleştirmektedir.

Sanmar Denizcilik, projeyle ilgili şunları söyledi:

“İnovasyon, çevre duyarlılığı, kalite, tasarım, fonksiyonellik, estetik ve sanat... Tüm bu unsurları bir araya getiren römorkörler üretmek, Sanmar’ın temel değerlerini yansıtmaktadır. Uzun yıllardır farklı özelliklere sahip römorkörler üretiyoruz ve bu deneyimimizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne hizmet verecek iki yeni römorkörün daha Kıyı Emniyeti filosuna kazandırılmış olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz.”



24,40 metre uzunluğa, 12,00 metre genişliğe ve 5,45 metre su çekimine sahip bu römorkörler, 77 ton çeki gücünü her biri 4400kW güç üreten 2 adet yüksek devirli CAT 3516E ana makine ile sağlayacaktır. Römorkörcülük hizmetlerinin yanı sıra, refakat hizmetleri ve de FİFİ-1 2200m3/saat ‘lik yangın pompası vasıtasıyla yangın söndürme hizmeti ile de kıyıların ve boğazların güvenliğine katkı sağlayacaklardır.



Tasarım sürecinde, gürültü ve titreşim seviyelerinin minimuma indirilmesine, mürettebat güvenliği ve konforunun en üst düzeye çıkarılmasına büyük özen gösterilmiştir. Yüksek eskort çeki performansı ve stabilitesi kanıtlanmış olan, bu yüksek performanslı ASD römorkörler, RAmparts sınıfı eskort/açık-deniz terminal römorkörleri arasında öne çıkmaktadır.



Sanmar Denizcilik, 50 yıla yaklaşan birikimi ve 300’ü aşkın römorkör üretiminden edindiği tecrübeyle, ulusal ve uluslararası sularda hizmet veren üstün kaliteli römorkörler üretmeye devam etmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna katılacak bu iki yeni römorkör, Türkiye’nin deniz güvenliğine ve operasyonel kapasitesine önemli katkılar sağlayacaktır.