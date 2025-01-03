DEFMED Yeni Yıla Gala Yemeğiyle "Merhaba" Dedi

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İbik yaptığı konuşmada geçen yıl göreve geldikleri dönemi hatırlatarak: “Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Cumhuriyetin değerini, coşkusunu, anlamını, kazanımlarını bugün coğrafyamızda daha da çok derinden hissederek 101. yılı beraberce kutluyoruz. Simgesel bir değer de kazandırmak maksadıyla DEFMED olarak tüm değerli mezunlarımız ve sektör temsilcileriyle cumhuriyetimizin 101. yılında fakültemizin 101 öğrencisine burs sağlamanın gururunu yaşıyoruz!” dedi.

Bülent İbik, mezunlar olarak aralarındaki ilişkiyi bir “BAĞ; kardeşlik ve dostluk bağı” olarak tarif ederek, “Mezunlar, birlik ve dayanışma ruhuyla sektöre İzmir’in güneşini, enerjisini yaymaya devam edecek” diye konuştu.



DEFMED’in yeni yıl kutlamasına mezunların yanı sıra çok sayıda isim katıldı.



Geceye Katılan Sektör Temsilcileri şöyle;

İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Kıyı Emniyeti İzmir Müdürü Pelin Devrim, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr Şermin Açık Çınar, DEÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Nil Kula, İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK DTO Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, GEMİMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kahraman, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Türkiye Başkanı İsmail Şahin, TÜRDEF Genel Sekreteri Nuri Koray Kurun, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraç, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Körüklü, İTÜ DEFAMED İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Cansever, BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Bilge, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ali Önemli, Deniz Trafik Operatörleri Derneği İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kurnaz, TÜDEV MED Yönetim Kurulu Üyesi Tunahan Yıldırmaz, BATİGED Yönetim Kurulu Başkanı Yörük Kaan Sezer, UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu Direktörü Aslı Malay Tuncer oldu.



Geleneksel hale gelen ‘yeni yıla merhaba’ kutlamasında bir araya gelen mezunlar Orkestranın yanı sıra mezunlarının olusturduğu DEFMED müzik grubunun keyifli dinletisi, mezunlarından oluşan dansçılarıyla bir dans gösterisi ve Tire’den gelen zeybek ekibinin Ege rüzgarı ile güzel bir sürpriz yaşadı.