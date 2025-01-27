Büyükşehir’den Yat Limanı’nda Yeni Düzenleme

Antalya’nın yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı olan Kaleiçi’nde Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ne dahil olan Yat Limanı’nda bulunan parmak iskeleler, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor. Bölgenin koruma amaçlı imar planı içerisinde bulunmayan ve güncel haliyle tehlike arz eden “parmak iskeleler” bölgenin daha güvenli hale getirilmesi ve tarihi dokunun korunması amacıyla sökülüyor.

Bölge daha güvenli olacak



Kot farkı taraması yapılacak

Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, deniz araçları tarafından kot farkı taraması gerçekleştirilecek. Taramaların ardından, kot farkı bulunan bölgelere, dalgıçlar tarafından su altı kompresörü kullanılarak müdahale edilecek. Önümüzdeki günlerde, kalan 2 iskelenin de en kısa sürede yıkım işleri tamamlanarak, bölgenin yeni ve daha güvenli halinin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdar Oruç Gün, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak koruma bölgesi olan Kaleiçi Yat Limanı’nda parmak iskelelerin söküm çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

“Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor”

Gün, "Çalışmaları, en büyük tehlikeyi arz eden birinci parmak iskeleden başlattık. Bununla ilgili olarak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna bu parmak iskelelerin sökümü için başvuruda bulunduk. Yapmış olduğumuz başvuruda parmak iskelenin sökümünün hangi şartlarda ya da hangi uygulamalarda yapılacağını belirttik. Kurul başvurumuzu inceleyerek iskelelerin sökümüne karar verdi. Sonrasında çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız Antalya Müzesi ve KUDEB denetiminde titizlikle ve tüm hızıyla sürüyor. Gerekli işlemleri tamamlayıp, çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber