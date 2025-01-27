Didim’de Su Ürünleri Kontrolleri Sürüyor
Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünleri kontrol ve denetimlerine devam ediliyor.
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Didim İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçe Müdürlüğümüz Su ürünleri kontrol ve denetim personellerimizle deniz ,karaya çıkış noktası ve parakende satış yerleri denetimlerinde balıkçılara 6/1 ve 6/2 numaralı ticari ve amatör su ürünleri tebliğleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak ürün ve belge kontrolleri yapıldı” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Didim, Aydın, Su Ürünleri
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