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Didim’de Su Ürünleri Kontrolleri Sürüyor

Didim’de Su Ürünleri Kontrolleri Sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde su ürünleri kontrol ve denetimlerine devam ediliyor.

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Didim İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçe Müdürlüğümüz Su ürünleri kontrol ve denetim personellerimizle deniz ,karaya çıkış noktası ve parakende satış yerleri denetimlerinde balıkçılara 6/1 ve 6/2 numaralı ticari ve amatör su ürünleri tebliğleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak ürün ve belge kontrolleri yapıldı” denildi.

Vira Haber


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