Buz kütlesi eriyince kızak suya gömüldü

Grönland’da bir buz tabakasının erimesi sonucu suda kızak çeken Sibirya kurtlarının fotoğrafları, küresel ısınma yüzünden Kuzey Kutup Bölgesi’nde yaşananları gözler önüne serdi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden Steffen Olsen, oşinografik ve meteorolojik verileri rutin olarak takip etmek üzere gittiği Grönland’in Inglefield Bredning Fiyort’unda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Meteoroloji ekibi, buz tabakasının aniden bastıran sıcaklarla erimesi nedeniyle kutup köpeklerinin çektiği kızakla birlikte suya batma tehlikesi geçirdi. Olsen, köpeklerin eriyen buzullar üzerinde bilek seviyesine kadar oluşan suda koşmasını fotoğraflayıp küresel iklim değişikliğinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu olayın bölgedeki buzullarda çatlak bulunmadığı için eriyen suyun aşağıya inemeyip yüzeyde kalması nedeniyle yaşandığını belirtti.

ANORMAL HAVA SICAKLIĞI

Enstitü, geçtiğimiz çarşamba Grönland’ın kuzeybatısında kalan Qaanaq bölgesinde hava sıcaklığını 17.3 santigrat derece olarak ölçtü. Bu sıcaklığın yaz koşulları için bile çok yüksek olduğunu bildiren uzmanlar, bölgede anormal hava sıcaklıkları kaydettiklerini söyledi.

Vira Haber