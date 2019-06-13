Overmarine iki süperyatı denize indirdi

Alberto Mancini tarafından tasarlanan iki süperyatın son rötuşları tamamlanacak ve sahiplerine teslim edilecek.

Milano, tersanenin Mangusta Oceano serisindeki dördüncü 43 metre süperyatı. Yat Tersane tarafından ‘deniz üstüne bir villa hayali’ olarak nitelendiriliyor.

Milano’nun ilk seyirlerini Amalfi kıyısı ve Karayipler’de gerçekleştireceği belirtildi. Geniş pencerelere sahip olan süperyat, muhteşem manzaralı coğrafyalarda, iç mekanında aydınlık ve ferah atmosferiyle baş döndürecek.

Milano’nun havuzu ve kıç taraftaki geniş beach club’a akan şelalesi, dikkat çekici tasarım özelliklerinin başlıcaları. Diğer taraftan transatlantik menzil sunan süperyat, 11 knot seyir süratiyle 3 bin deniz mili mesafe katedebiliyor.

Mangusta GranSport 45 tipi olan Capri’nin, geniş ve aydınlık ana güvertesi dikkat çekiyor. Havuz ve şelale gibi tasarımsal unsurlara sahip olan süperyatta, 7 kişilik jakuzzi ve başüstü güvertesinde büyük güneşlenme alanı da var.

Maksimum sürati 26 knot olan Capri, 11 knot seyir süratiyle 3500 deniz mili menzil sunuyor.

Vira Haber