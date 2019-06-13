Crystal Cruises'de plastik yasaklandı

Mevcut tüm gemilerde bulunan yemek mekanlarına kâğıt çubuklar getirildi. Crystal Başkanı ve CEO'su Tom Wolber, “Crystal, dünyanın değerli olduğunu ve azami özen göstermeyi hak ettiğini ve deniz ortamlarımızın korunmasına katkıda bulunan tüm önlemlerin önemli bir etki yaratabileceğini her zaman kabul etmiştir” dedi.

Plastik çubukların kağıt alternatifleriyle değiştirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına odaklanan Crystal Cruises’un programındaki en son girişimdir olduğu belirtildi. Şirketin çevreyi koruma amaçlı girişimleri arasında geri dönüşüm girişimlerinin uygulanması, gemilerinde enerji tasarruflu ekipman kullanılması, suyun korunma protokollerinin ardından ve plastik şişelerin kullanımını en aza indirmek ve bu kapsamda yemek odalarında durgun ve köpüklü içme suyu üretmek için su filtrasyon sistemlerinin kullanılması yer alıyor. Crystal ayrıca sorumlu çevresel ve sürdürülebilirlik uygulamalarına bağlı kalan organizasyon ve satıcılarla da ilgilenmeyi amaçlamaktadır.

Crystal Cruises ayrıca, yakın zamanda, seyir hattı ile balinaları, yunusları ve krepleri korumaya adanmış bir koruma örgütü olan ORCA arasındaki ortaklıkla genişletilen bir OceanWatch programına da imza attı. Bunun bir parçası olarak, 'Cruise Conservationists' eğitim, araştırma ve veri toplama için belirli aralıklarla Alaska seferlerine katılacak.

Vira Haber