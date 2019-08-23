'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek'

Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.

KIBRIS'IN YERİNDE ÜÇ ADACIK OLACAK

Bugünkü Kıbrıs'ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs'tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada'nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.

Vira Haber