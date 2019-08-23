Korean Klass'dan ISGEM'e ziyaret

İSGEM Group Kurucu ortağı Gürhan Burak Alkoç, Teknik Müdürü Erol Zeyrek ve KR Türkiye Ülke Müdürü Serkan Gürsu'nun katılımları ile gerçekleşen uzun toplantıda iki firma iş birlikteliği Türk ve dünya denizciliği üzerine uzun bir görüşme yaptılar.

Avrupa Bölge Müdürü J.S. Park, kendileri için kardeş ülke Türkiye'nin çok önemli olduğunu ve denizcilik alanında her türlü organizasyona destek vermek, seminerler düzenlemek istediklerini belirtti.

Armatörlerle ve gemi işletmeciliği firmalarıyla bir araya gelen Park önümüzdeki dönemde tersaneciler ve diğer tüm denizcilik paydaşları ile mümkün oldukça bir araya gelmek istediğini ve daha sık Türkiye'yi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

20 yıldır Güney Kore'de birçok çalışmalarda bulunan ve ISGEM olarak 10 büyük firma ile işbirlikteliği anlaşması imzalayan Alkoç; şirket olarak projelerinden ve KR ile karşılıklı neler yapabileceklerinden bahsetti.

Vira Haber