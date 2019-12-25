Caddebostan sahili kızıla büründü
İstanbul'da Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Caddebostan Sahili’nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü.
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Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.
Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul, yosun, Caddebostan, lodos
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