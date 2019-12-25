DTO’da ‘’Vergi Kanunlarında Son Düzenlemeler” eğitimi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, dün (24 Aralık Salı günü), “Vergi Kanunlarındaki Son Düzenlemeler”, “E Dönüşüm Uygulamaları”, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri” hakkında Oda üyelerine eğitim verildi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Vergi ve Mali Danışmanı Murat Erişti, “Vergi Kanunlarında Yapılan Son Düzenlemeler” konulu sunumunda, hayatımıza yeni giren vergiler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.), sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edildiğini belirten Murat Erişti, “Söz konusu düzenlemeye göre, dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından Türkiye’de sunulan aracılık da dahil olmak üzere dijital hizmetlerden elde edilen hasılata %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi (“DHV”) uygulanacaktır. DHV mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.” dedi.

Gelir Vergisi Tarifesine Yeni Dilim

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yapılan değişiklikle, gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40 oranının eklendiğini kaydeden Murat Erişti, “Buna göre, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL'ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500.000 TL ve üzeri gelir elde edenler %40 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.” diye konuştu.

Murat Erişti, bu Kanunun 15. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (500 Bin TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkan sağlandığını kaydetti.

Murat Erişti, yine aynı kanunda yer alan “Belirli Bir Tutarda Taşıma Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulması”, “Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi”, “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanma Şartlarının Yumuşatılması”, “Telif Kazancına İlişkin İstisna Düzenlemesine Kısıtlama Getirilmesi”, “Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretini Ödemekle Yükümlü Olanların Ödemenin Avukatın Müvekkiline Yapılması”, “Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnasının Kaldırılması” ve “Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı” başlıklarına ilişkin bilgi verdi.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle, kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartıldığını, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildiğini anlatan Murat Erişti, bu kanunun 9. maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34 üncü maddesi “Konaklama Vergisi” başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi ihdas edildiğini kaydetti.

Değerli Konut Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerle, bu Kanununun 30 ila 37. maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42 ila 49. maddelerle, "Değerli Konut Vergisi" ihdas edildiğini belirten Murat Erişti, Değerli Konut Vergisine tabii mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 ile 7.500.000 TL arasında olanların (Binde 3), 7.500.001 ile 10.000.000 TL arasında olanların (Binde 6), 10.000.001 TL’yi aşanların (Binde 10) oranında vergilendirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sibel Lilioğlu “e dönüşüm” , Serbest Muhasebeci Mali Müşavir –Denetçi Mualla Küçükakkaş da, “muhtasar aylık prim hizmet beyannamesi” konulu sunumları gerçekleştirdiler.

Vira Haber