Bu adada para asla kullanılmıyor

Tristan da Cunha, dünyanın en zor ulaşılan yeri olarak kabul ediliyor. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve Afrika'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada

Adaya en yakın yerleşim yeri Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cape Town şehri. O da 2 bin 400 kilometre mesafede...

Adaya en yakın yerleşim yeri Saint Helena Adası'dır. Yakın dediğimiz bu ada Tristan da Cunha'nın 2 bin 173 kilometre uzağında. İngiltere'nin başkenti Londra'ya uzaklığıysa tam 8 bin 600 kilometre!

Adaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Ada İngiltere'ye bağlı olduğu için, İngiltere vizesi olmadan adaya giriş yapılamıyor.

Ada üzerinde "Edinburgh of the Seas" adında köy vardır. Bu köyde 275 kişi yaşamaktadır. Tristan de Cunha'nın dünyaya açılan tek kapısı ise küçük limanı.

Adada para kesinlikle kullanılmıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ada sakinleri paraya ihtiyaç duymuyor.

Vira Haber