Çalışması insanların denize ilgisini arttırdı

Blavatnik Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülen ilk Türk bilim kadını Dr. Derya Akkaynak, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde düzenlenen seminerde, geliştirmiş olduğu “Sea Thru” algoritmasını anlattı.

2007 yılından beri araştırmaları ile fark yaratan genç bilim insanlarına “Blavatnik Genç Bilim İnsanı” ödülü veriliyor. 2019 yılında ilk defa bir Türk bilim kadını bu ödüle layık görüldü. Princeton Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmaları yapan makine mühendisi ve deniz bilimcisi (oşinograf) Dr. Derya Akkaynak, sualtı görüntüleme alanındaki çığır açan çalışmalarıyla fizik ve mühendislik alanında finalist oldu.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu olan, daha sonra MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) yüksek lisans ve doktora yapan Akkaynak, ilk olarak sualtı görüntüleme ve görüntü işlemede sıklıkla kullanılan bir denklemin aslında deniz değil atmosferik koşullar için formüle edilmiş olduğunu, dolayısıyla sualtı fotoğraflarında kullanılmasının önemli hatalara yol açtığını gösterdi. Akkaynak’ın sualtı koşullarına göre yeniden formüle ettiği ve Akkaynak-Treibitz modeli olarak anılan denklem, son 35 yıldır bilgisayar bilimleri ve sualtı görüntü işleme konusunda kullanılan yanlış denklemin yerine geçmiş oldu. Daha sonra Akkaynak, ilk defa sualtı fotoğraflarından son derece etkili bir şekilde “suyu çıkaran” bir bilgisayarla görme(computer vision) algoritması da geliştirdi. Sea-Thru adını verdiği bu algoritma, sualtı fotoğraflardaki renkleri düzeltmeye çalışan önceki (atmosfer bazlı) algoritmalardan farklı şekilde, sualtında ışığın nasıl ilerlediğini fiziksel olarak doğru temsil eden Akkaynak-Treibitz modelini kullandığı için daha önce elde edemediğimiz kadar başarılı sonuçlar alıyor.