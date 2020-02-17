Dennis Fırtınası can aldı

Fırtınanın etkisinin en fazla hissedildiği Galler’in güney bölgesinde su, son 40 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşırken, su altında kalan kasabalarda evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

Kent şehri açıklarında 2 kişi denizde hayatını kaybederken, Galler’in güneyinde bir kişi de nehre düşerek öldü. Ülkenin farklı bölgelerinde 3 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

İngiltere genelinde 634 noktada sel uyarısı yapıldı. İngiliz hükümeti selden etkilenen Nottinghamshire, Leicestershire, Derbyshire, Shropshire, Telford, Worcestershire ve Herefordshire bölgeleri için acil durum bütçesi ayırdığını açıkladı. Galler’de 50, İskoçya’da da 20 noktada sel uyarısı yapıldı. İngiltere’nin kuzeydoğusunda York kentinde Ouse Nehri normal seviyesinin 4,36 metre üstüne yükseldi, nehrin tehdit ettiği evler kum torbalarıyla çevrelenerek koruma altına alındı.

Bazı bölgelere 1 aylık yağmur yağdı

Bazı bölgelere 48 saat içinde bir aylık yağmurun düştüğü ülkede, rüzgarın hızı da yer yer saatte 140 kilometreyi aştı. Ülkede çeşitli bölgelerde sel tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

Vira Haber