Scarlet Lady ilk seferine hazırlanıyor

Scarlet Lady ilk seferini gelecek ay Miami'ye yapacak. Cenova Sestri Ponente'deki tersanede inşa edilen 110,00 gros-tonluk Scarlet Lady, 278 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğinde.

Halen aynı tersanede yapım aşamasında olan Virgin Voyages'in ikinci gemisi Valiant Lady, 2021 yılında teslim edilecek. İsimsiz olan üçüncü ve dördüncü gemiler ise sırasıyla 2022 ve 2023'te suya inecek.

Yeni gemiler, 1.160 mürettebat eşliğinde 2.770'den fazla yolcuya ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Minimum gürültü ve titreşim seviyelerini test eden "konfor sınıfı" sertifikasına sahip olan Scarlet Lady yolcuları ayrıca; akıllı telefonlarına bir uygulama yükleyerek çok çeşitli kabin işlevlerini (klima, aydınlatma, panjur açma ve kapatma, müzik ve televizyon) yönetebilecek.

Yakıt ihtiyacını azaltıyor

Virgin Voyages, elektrik üretmek için geminin motorlarından üretilen ısıyı kullanan ve yakıt ihtiyacını azaltan bir teknoloji olan Climeon'u kullanan ilk kruvaziyer olarak dikkat çekiyor. Virgin Voyages grup ayrıca kullandığı yeni teknoloji ile iklim değişikliği emisyonlarını da dengeliyor.

Virgin Group Kurucusu Sir Richard Branso, yaptığı açıklamada "Bu heyecan verici yolculuğa başladığımızda, Virgin Voyages'in okyanusu koruma taahhüdünü ve sıfır karbon geleceğine doğru atılan birçok adımın ilkini hayata geçirmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Vira Haber