Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olan Prof. Klaus Schmidt'in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medyada Göbeklitepe'nin kar altında kalmış fotoğraflarını paylaştı. Tarihi eserlerin gerektiği gibi korunmadığını, çatının itinasız yapıldığını vurgulayan Scmidt şunları yazdı:

“Şu fotoğrafları görünce, geçen hafta yağan kardan mutlu olduğuma utandım. Göbeklitepe’nin bir kısmını örten şimdiki çatının inşaatı Klaus aramızdan ayrıldıktan sonra başlamıştı. Yapım sürecindeki itinasızlıkları, projenin kağıt üzerindeki haliyle inşa edilen halinin farklılıklarını, endişelerimi defalarca paylaştım. İstisnasız her seferinde, bu insan eşi ile 20 yılını verdi oraya, bir dinleyelim, çözüm bulalım demedi kimse… Aksine bana kişisel saldırılara başlandı hep. Göbeklitepe artık çok kişinin “nemalandığı” (bu kelimeden nefret ediyorum ama öyle) bir yer. Bu kadar faydasını gördüğünüz yeri bir de korumayı düşünün ey faniler.”

C yapısı ortalarına kadar yağmur girmiş

Kimsenin sorumluk almadığına değinen Schmidt yazısının devamına bu sözleri ekledi: Hadi doğu tarafından C yapısı ortalarına kadar yağmur girdiğini biliyordum. (Çatı taşıyıcıları kağıt üzerindeki plandan daha yüksek yapıldı.) Ama eğer kar çatıya rağmen D yapısına, B yapısına kadar ulaşıp yerleşebiliyorsa çözüm aramak gerekir. Bilim danışma kurulu, koordinatör falan bu insanlar neden Göbekli Tepe’nin sorunları ile ilgilenmiyorlar?

Göbeklitepe, 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından keşfedildi. Arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından yapılan kazılar sonunda ise dünyanın konuştuğu bir yer haline geldi.

Vira Haber