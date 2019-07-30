Calypso Yat Acenteliği & Makine hakkında denizcilik coğrafyasında önemli bir dokuya sahip BODRUM'da Yat acenteliği & Makine ve Teknik Servis hizmetleriyle her daim yanınızda olmayıamaçlamıştır. Deniz tecrübesine sahip profesyonel ekibimiz ile güvenilir,hızlı ve ekonomik çözümler sunarak siz değerli müşterilerimize yardımcı olmayı ilke edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını emin adımlarla sürdürmektedir.

Neden Calypso Yat?

Yat acenteliği departmanı organize eden, Uzakyol Vardiya Zabiti “İHSAN NAMIK ERTUĞRAL” ve Makine Departmanı organizetörü Uzakyol Baş Mühendis “AHMET NAZLIAY” elde ettikleri tercübelerini ''CALPSO YAT'' ailesinden hizmet alan müşterilerine en verimli ve çözüm odaklı sonuçları benimsemiş,çalışmalarını uzun vadeye yaymayı amaçlamıştır.

CALYPSO YAT olarak vermiş olduğumuz hizmetler

*Yat acenteliği

*Makine departmanı

*Kiralık tekneler

*Satılık tekneler



Yat Acenteliği konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında topluyabiliriz.Bunlar;

Yurtdışı giriş - çıkış işlemleri

Yabancı bayraklı teknelerin; Transitlog yenileme vb transitlog işlemleri.

Tekne transferleri

Yurt dışında şirket kuruluşu (Amerika, İngiltere, Marshall Islands, British Virgin Islands, Malta, Panama)

Yurt dışında kurulmuş olan şirkete tekne tescili

Yıllık şirket vergi ödemeleri

Konsolosluk İşlemleri

Bayrak düşüm (Terkin) işlemleri

Tekne-Yat sigortası

Yunan Adaları Kapı Vizesi

Makine ve Teknik Departman

Makine ve Teknik Departman konusunda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında topluyabiliriz.Bunlar;

Tüm marka makinelerin tamir ve bakımı

Dıştan takma motorların tamir ve bakımı

Teknik bakım onarım ve hizmeti

Elektirik ve Elektironik bakım ve onarım hizmetleri

Hidrolik sistemler

Pnömatik sistemler

Irgat tamir ve bakımı

Yat ve teknelere kışlama hizmetler

Yat ve teknelere bakım onarım hizmetleri

Refit-kışlama hizmetleri

Firmamız tarafından siz değerli müşterilerimize bu imkanları sunmaktayız.Daha fazla bilği almak isterseniz sitemizi ziyaret edebilir veya telefon numaramızı arayarak ekibimiz tarafından bilgi alabilirsiniz.



CALYPSO YAT ACENTELİĞİ & MAKİNE VE TEKNİK SERVİS

Adres : Çarşı Mah. 1037 sk. No:2/4 Bodrum/MUĞLA

ofis tel no : 0252 316 00 47

Acente :0537 210 50 30

Acente mail :yachtingcalypso@gmail.com

Teknik Dep. :0533 235 86 87

Teknik Dep. mail: info@calypsoyat.com

Web : www.calypsoyat.com