Camelot Maritime, İlklere İmza Atıyor

Vietnam’dan aldığı Japon yapısı Lady Roxana isimli gemi ile LPG tanker işletecek olan Camelot Maritime, cruise gemisi ve LPG tanker işleten firma olarak Türkiye de bir ilki gerçekleştirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ekibimize ve tecrübelerimize güveniyoruz. Bu sebeple işletemeyeceğimiz gemi yok. Farklı tiplerde gemi işleten firma olarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bambaşka tip 2 veya 3 geminin işletmesinde Camelot Maritime’ı göreceksiniz. Herkesi şaşırtmaya ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, ülke ekonomisine katkı sunmanın yanısıra ilklere imza atmaya devam ediyor. Camelot Maritime, nisan ayının ikinci yarısında işletmesine aldığı Lady Roxana isimli gemi ile cruise gemisi ve LPG tanker işleten firma olarak yine Türkiye de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Yatırım odaklı büyüyeceğiz

Önemli yatırımlarla Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını ve yatırım odaklı büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz, “Türkiye, denizcilik açısından çok önemli avantajlara sahip. Biz de bu avantajları kullanarak yatırım odaklı çalışmalara imza atacağız. Yatırım yapmamız işsizliğin azalması demektir. Bizim yatırım yapmamız, genç denizcilerin sahaya çıkması demektir” ifadesini kullandı.

Cruise gemisi ve lpg tanker işleterek bir ilke imza attık

Camelot Maritime’ın yeni aldığı Lady Roxana Gemisi, 5.000DWT’lik bir LPG gemisidir. Geminin, Vietnam Dung Quat Limanı’nda 13 nisan tarihinde teslim alındığı bilgisini veren Çavuşoğlu, “1995 yılında Japonya’da suya indirilen Lady Roxana Gemisi nisan ayının sonuna yaklaştığımız bugünlerde demir alarak Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu geminin işletmemize girişi ile cruise gemisi ve LPG tanker işleten firma olarak yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Ekibimize ve tecrübemize güveniyoruz, işletemeyeceğimiz gemi yok

Camelot Maritime’da denizcilik alanında çok önemli bir know how olduğunun özenle altını çizen Kaptan Çavuşoğlu, “Ekibimize ve tecrübelerimize güveniyoruz. Bu sebeple işletemeyeceğimiz gemi yok. Farklı tiplerde gemi işleten firma olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi. Türkiye deniz sektörünün önümüzdeki son 10 yıl içerisinde daha da gelişeceğini belirten Çavuşoğlu, Türk firmalarının yatırım odaklı çalışmalarla bu gelişimde öncü olacağını da belirtti.

Bambaşka tip 2 veya 3 gemi bünyemize katılacak

Camelot Maritime’ın yatırım odaklı çalışmalarını son derece büyük bir disiplin ile sürdürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi:

“Önümüzdeki dönem için yine bambaşka tip 2 veya 3 geminin işletme bünyemize katılması için çalışmalarımız devam ediyor. Herkesi şaşırtmaya ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz...”

Vira Haber