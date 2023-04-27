Piri Reis Üniversitesi Ulusal Sempozyumu

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı 'Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerilerini' adlı ulusal sempozyum, 11 Mayıs 2023 tarihide İstanbul Yelken Kulübünde gerçekleştirilecek. Saat 10.00 da Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıcı’nın konuşmasıyla başlayacak olan sempozyum, 1. Oturumda Bağlama kütüğü ve yat sigortası sözleşmeleri, 2. Oturumda Tekne sahiplerinin uygulamada karşılaştığı çeşitli sorunlar, 3.oturumda Tekne bağlama sözleşmeleri, ve son oturum olan 4. Oturumda da Marina yat işletmeciliğine ilişkin sorular tartışılacak. Detaylı program için tıklayınız…

Vira Haber