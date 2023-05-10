Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ve sezondan çok umutlu olduklarını ifade eden Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Yeni sezon öncesi gemimizin teknik bakımlarını yaparak müşterilerimize sorunsuz hizmeti hedefledik. Mevcut kadromuz kalifikasyon anlamında çok iyi bir noktadaydı fakat biz bununla yetinmedik, kalitemize kalite kattık. Kadromuzu daha da zenginleştirip güçlendirdik” dedi. Turlarla ilgili olarak Çavuşoğlu, “Sochi çıkışlı, Trabzon, Sinop, Ordu, Amasra ve İstanbul uğraklı 1 haftalık turlarımız, haziranın başlarından itibaren Çeşme uğrağını da içerisine karatarak zenginleşiyor. Ayrıca ekim ayından sonra Kuşadası ve Mısır / İskenderiye planlamalarımız mevcut” bilgisini verdi.

YENİLİKLERİMİZLE ÇOCUKLU AİLELERİN GÖZDESİ OLACAĞIZ

Yeni sezon hazırlıkları içerisinde her ayrıntıyı düşündüklerini belirten Kaptan Çavuşoğlu, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl gerçekleştirdikleri yeniliklerle misafirlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: “Gemimizin yaşan alanlarında misafirlerimizin ihtiyaçlarına yönelik ve onlara daha iyi hizmet sunmak için bazı değişiklikler oldu. Önceki sezonlarda eksikliğini hissettiğimiz bir çocuk alanı oluşturduk. Artık çocuklu misafirlerimizin, çocuklarının zamanını güvenli ve eğlenceli geçirebileceği bir alanımız mevcut. Bol bol güneş deniz ve keşfedilmeyi bekleyen rotalar, kültür zenginlikleri ile her zaman misafirlerimizin yanındayız. Misafirlerimiz farklı kültürler, leziz menüler ve tatlar keşfetmenin tadını doyumsuz eğlencelerle birlikte çıkartsınlar. Hizmet kalitemiz, güleryüzlü çalışma arkadaşlarımız ile tatil anlayışını yeniden yazıyoruz. Camelot Maritime olarak geniş yelpazesi olan bir denizcilik firmasıyız. Bununla alakalı, filomuza katılan son LPG gemisi ile denizcilik sektörüne göz kırptık. Yeni atılımlar için hiç durmadan çalışıyoruz. Güzel bir cruise sezonu ve denizcilik sektörüne farklılık katacağımız bir sene bizi bekliyor.”

Vira Haber