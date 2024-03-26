Can Salına Bindirip Denizin Ortasına Bıraktılar
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında iki can Salı içerisinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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