İMEAK DTO 10. Dönem 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın başkanlık ettiği toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri Başkan ve Üyeleri ile müzahir kuruluşların temsilcileri katıldı.



Toplantıda, Şube Başkanları, Müşterek Meslek Komiteleri Başkanları ve Üyeleri söz alarak sorunlarını dile getirdi, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da üyelere yanıt verdi.



Toplantının sonunda da, Londra’da 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi 81’inci Dönem Toplantısı’na (MEPC81) katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Danışmanı Prof.Dr.Mustafa İnsel, alınan kararlara ilişkin bilgi sundu.

Vira Haber